美國處理器大廠英特爾周三(2日)發表新品Tiger Lake，這也是去年英特爾發布首款10奈米製程處理器Ice Lake後新一力作，被視為向全球晶圓代工龍頭台積電挑戰，不過，英特爾目前在CPU、GPU都面臨新對手積極搶攻市占率，加上英特爾10奈米製程的計畫已經延宕4年，加上委由台積電的先進製程代工生產，能有待市場觀察。

英特爾日前宣布將延遲7奈米製程6個月時間，並延長1年時程才有可能進行生產流程，導致英特爾股價重挫逾16%，也讓台積電更加穩固先進製程領先優勢，台積電甚至有可能取得英特爾晶圓代工業務外包的訂單，台積電股價因此飆漲、突破400元大關。

台積電創辦人張忠謀曾稱英特爾為「700磅大猩猩」，形容該公司在半導體產業的強大地位，但經過10年，台積電在晶圓代工領域、甚至是先進製程封裝技術也不容對手忽視。

據國際調研機構IDC資料顯示，英特爾在2017年於筆電處理器市占率達92%，同期間競爭對手AMD市占率表現還沒超過7%。但在蘇姿丰於2014年接任AMD執行長一職後，不僅讓這家公司一掃頹勢，2019年委由台積電7奈米Ryzen 3000 處理器，獲得市場熱烈迴響，甚至直接挑戰英特爾市占率，截至2020年上半年，英特爾市占率下滑至80%，AMD上升至近20%。

據半導體效能測試網站《Tech Centurion》數據指出，台積電N7+達1.158 億個電晶體，贏過三星的9530 萬個，即便以沒導入EUV 技術的10奈米製程，也有6030 萬個，遠勝三星的 5180 萬個。雖然英特爾10奈米製程，每平方公釐電晶體達1.008 億個，遠超於台積電、三星，但英特爾在製程微縮技術卻落後這2家廠商，導致7奈米製程研發時程受阻，失去了多年以來的競爭優勢。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）則是受惠於高效能運算(HPC)、資料中心、AI等領域快速成長，更在最新一季財報資料中心業務首度超越本業遊戲機業務，近期再度推出新系列遊戲顯卡，代表NVIDIA仍持續著墨本業，激勵股價飆漲，並在早些時間市值超越英特爾，目前市值達到3411.02億美元。不過，英特爾營收仍穩占全球第一，至於今年首次擠進前十的華為海思半導體

不過，在陸美科技產業競爭下，美國國會提議編列預算228億美元扶持美國半導體產業，英特爾這類「垂直整合製造」（IDM）模式半導體廠預計成為美國政府大力資助對象，加上美國整體的半導體產業技術仍獨步全球，台積電也宣布2021年啟動亞利桑那州設廠計畫，英特爾只要站穩腳步加強研發，為「700磅大猩猩」仍有他的優勢所在。

(中時新聞網)