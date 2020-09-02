水試所東部中心以人工繁殖方式，開發小丑魚新品系。（莊哲權攝）

水試所東部中心以人工繁殖方式，開發小丑魚新品系。（莊哲權攝）

就是要來「亂」的！ 農委會水試東部生物海洋研究中心投入小丑人工繁殖， 透過雜交等人工方式開發小丑魚新品系，本來就很療癒的小丑魚，花紋及色彩表現更豐富，新品系的小丑魚在市場上有更高的經濟價值，而且「愈亂愈值錢」。

在台東縣成功鎮水試所東部中心模廠裡，每個魚缸都有2隻已經配對的小丑魚，牠們有的在水中追逐，有的已經開始清理「產房」準備下蛋，繽紛的色彩及多變的花紋，讓人眼花撩亂，感覺非常療癒，但是仔細看，兩隻被「送作堆」的小丑魚，長相不太一樣。

東部中心助理研究員鄭明忠表示， 該中心收集全世界30多種小丑魚的品種，並已建立20餘種小丑魚的繁殖技術，也從中透過雜交、選種挑選出特殊樣態的個體，做為開發小丑魚新品系的種源，讓小丑魚的花紋及樣態更繁複

鄭明忠指出，目前已建立像如雪花般的「雪印」，魚體圖案更豐富的「畢卡索」，再將2者雜交，還有從「黑邊公子」選育出來的「白金」系列，「公子」系列與「黑公子」雜交出來的「瑪瑙」，目前已開發出10種雜交品系的小丑魚，將來透過研究及優勢選育，將雜交或近親交配的小丑魚的基因及性狀穩定下來，目前已建立到第3子代。

鄭明忠透露，小丑魚可以透過人工配對、自然繁殖，該中心會把整群小丑魚養在一起，讓牠們自由戀愛，晚間若觀察2隻窩在一起，就移入種魚缸內，另外，也會採強迫配對，讓牠們日久生情，以後者較符合中心的選育目標。

他說，1隻新品系的小丑魚在水族市場大約有600元至900元的身價，而基本款的小丑魚價格約180元，所以如果雜交技術完成建構後，培育出更高價的小丑魚，價格可以翻漲3到5倍，在水族市場上更具競爭力，目前該中心種苗生產已有多家業者技轉。

(中時 )