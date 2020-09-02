櫃買中心自8月11日至28日舉辦一系列的「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」，雖然今年受到疫情影響，為保持社交距離，限制參加人數，仍有超過6百名內部人熱烈報名與會。

櫃買中心指出，強化內部人股權交易資訊之管理，對於維持交易市場秩序及資訊公平性具有一定助益，並可防止內線交易及股價操縱；為避免上櫃、興櫃公司內部人因不諳法令而受罰，自8月起陸續於台北、台中、新竹、高雄舉辦5場次之宣導說明會。本次宣導會主要內容包括：

1.內線交易之相關法令及案例分析，對於消息明確時點等要件提醒內部人注意，避免誤觸內線交易，並提醒公司股票有價量異常時應特別注意加強資訊公開。

2.股價操縱之相關法令及案例分析，提醒公司內部人切勿利用不實消息炒作股價，公司方面應加強管理影響股價消息之發布或澄清。

3.短線交易歸入權之相關法令及案例分析，分析歸入權案件發生原因及統計投保中心行使歸入權金額。

4.大量取得股權申報制度及庫藏股，以提醒內部人應遵守大量取得股權相關規定，並加強說明公司實施庫藏股期間內部人切勿賣出持股。同時提醒公司買回庫藏股應具合理性，不應有配合他人賣出持股而買回，致損及股東權益之行為。

5.股權異動之相關法令及應行注意事項，加強說明近年度新修訂之股權異動相關函令，俾利法規之遵循。另重申並提醒公司內部人、大股東不得參加證券商之借貸交易及內部人之本人、配偶、未成年子女及利用他人名義持股轉讓合計超過一萬股即必須事前申報等規定。

櫃買中心另為增進上櫃、興櫃公司內部人對現行上櫃、興櫃股票公布通知注意交易資訊暨處置作業之充分了解，本次宣導會除說明櫃買中心已在網站逐日公告當日達價量異常標準之有價證券資訊供各界查詢外，若有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，為提升資訊透明度、降低市場風險，亦會請上櫃及興櫃公司於公開資訊觀測站公告相關財務訊息，以利投資人查詢瞭解。櫃買中心強調公布個股注意交易資訊，係為提醒投資人注意交易安全及維護交易市場秩序，並不是對公司違規的處分措施。

本年度宣導會受到上櫃、興櫃公司董監事及經理人的熱烈參與，場場爆滿，宣導會對於協助公司及內部人熟知法令規範具有相當大的助益，也展現櫃買中心協助企業遵循法令及保護投資人所作之努力，櫃買中心希望透過宣導活動，幫助上興櫃公司內部人更加了解法令規範，期能有助公司內部人降低違規機率，維持市場交易秩序，創造公司內部人、投資人與證券市場之三贏。

(工商 )