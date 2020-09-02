NCC於2日證實，AERKOMM正式向NCC提出申請衛星通訊服務，成為跨國企業向台灣申請衛星服務第一例，直接想搶中華電信生意。

近來全球興起一股低軌道衛星發展熱潮，包括特斯拉執行長馬斯克的SpaceX計畫、規畫發射12,000顆低軌衛星、亞馬遜除了創始人貝佐斯創辦的藍色起源（Blue Origin）計畫、亞馬遜也有低軌道衛星連網計畫「Kuiper」，另外，加拿大Telesat則以大型衛星發射計畫為主，各國衛星競賽有白熱化現象。

國內主要衛星服務提供商為中華電信，這次國際衛星業者搶進台灣，中華電信將面臨挑戰。

NCC副主委兼發言人翁柏宗2日表示，AERKOMM已正式向NCC提出申請，依規定，該公司需先按照「電信管理法」規定，申請相關公司登記，若牽涉到衛星訊號落地，還需提送事業計畫書，同時，依規定需符合外資持股比例，包括外資持有本國電信事業、直接不得超過49％、直間接不得超過60％。

另外，翁柏宗強調，AERKOMM申請的合作商為Teleset，Teleset現有低軌道衛星117顆，下鏈頻率37.5～42GHz，上鏈是47.2～50.2GHz， 牽涉到台灣的頻率分配及頻譜供應計畫，以及交通部是否釋出該頻段頻譜、待釋出的頻譜是否已有合法業者使用中，除此，未來若決定釋出頻譜，還需進一步考量頻譜取得的公平競爭議題，畢竟5G是五家電信公司砸下巨資經過拍賣競標程序取得，國際衛星業者在台設立衛星地面接收站，還牽涉通訊監理、資安等議題，需待釐清。

NCC強調，這是國際衛星業者第一個來台申請案，根據AERKOMM申請內容，主要商業模式是使用在漁船衛星通訊服務，而這部份，中華電信也有提供相關服務，翁柏宗認為，台灣的4G服務就連偏鄉網路覆蓋都已達到95％，是否還需要額外的衛星通訊補強？但不管如何，任何牽涉使用到本國頻譜、落地通訊，依「電信管理法」規定，都需經過審查通過，該案牽涉的事項相當多，NCC已進行審查。

(工商 )