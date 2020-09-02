主廚特選的田村牧場和牛，皆純種黑毛和牛，均勻分佈的油花紋理，烹飪後肉和脂肪融合擁有絕美脂味。（摘自The Ukai Taipei官網）

米其林自8月中揭曉台北、台中雙城的「必比登美食推介」，隨後8月下旬公布完整摘星餐廳名單，皆備受美食家、饕客關注，其中「米其林餐盤推薦」代表提供新鮮食材、細心準備的美味佳餚，位於微風南山47樓、46樓的MiraWan和The Ukai Taipei皆為最新入選米其林餐盤推薦的餐廳，不妨先預訂吃一波，享美食配美景。

融合傳統與新派法式料理概念的法式餐廳「MiraWan」，位於微風南山47樓，主廚Josh（鄭裕錞）廚藝經驗及資歷豐厚，破除法餐傳統框架並與時俱進，貼合台灣的餐飲特色，其細膩料理手法更將法式料理精緻化，為美食家、饕客關注的焦點。《米其林指南》推薦，47溫沙拉以及彰化熟成鴨值得品嘗；經典菜式「玫瑰鴨、味噌、艾草」為Josh將熟成鴨肉以艾草煙燻，而艾草油與老鴨醬汁加乘了厚度，溫潤中回甘，其味噌的鹹鮮更加襯托鴨肉的鮮甜，並搭配3種不同料理方法的夏日蕪菁，清新微苦交錯，平衡了鴨肉風味交疊的濃厚感。

來自日本的鐵板燒「Ukai-Tei」是全球第1間以鐵板燒料理摘下米其林1星的餐廳，並連續7年備受肯定，「The Ukai Taipei」位於微風南山46樓，無論用餐環境、遠眺101周遭景觀，其服務、器皿及廚師的手藝皆精湛，而菜單均由日籍料理長擬定，始終維持西式風格，店內分為「割烹」以及「鐵板燒」，皆無菜單料理，料理長每日依食材狀況，藉此調整菜單價位，《米其林指南》建議「選擇晚間7道菜的6000元套餐」，除和牛主菜，亦有鮑魚岩鹽蒸、蒜香炒飯等美饌。

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