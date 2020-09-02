日月潭萬人泳渡能否如期舉辦，南投縣副縣長陳正昇希望中央疫清指揮中心盡速決定。（廖志晃攝）

2020日月潭萬人泳渡，預定9月27日登場，屆時，將有5萬人齊聚日月潭；不過，由於新冠肺炎疫情不明，期程已箭在弦上，時間非常緊迫，因此南投縣政府發函中央疫情指揮中心，希望指揮官陳時中盡速有明確指示，讓地方有所遵循。

南投縣副縣長陳正昇指出，距離萬人泳渡預定日期不到1個月，泳渡執行單位急得像熱鍋上的螞蟻，雖然邀集專家就疫情分析，但也沒有把握，只好行文中央疫情指揮中心；而據陳時中口頭表示，由於泳渡牽涉各部會權責，因此公文已轉到教育部體育署，進行分析判斷再報指揮中心確認，希望這幾天會有答案。

陳正昇指出，泳渡選手2萬多人，加上親友和旅客，總數達5萬人的大活動，加上高消費力，對迫切需要振興經濟的業者是一大福音，日月潭周邊鄉鎮，旅宿餐飲業預訂都已經客滿；因此，是否如期舉辦，業者壓力非常大，如果不辦，程序很麻煩，包括退房、退桌、退手續費，還有房間轉賣等，由於時間非常急迫，但現在「卡」住了，因此希望中央盡速核定，讓大家有路可走，地方一定會遵循中央指示的防疫規範。

陳正昇強調，萬人泳渡已經辦了38屆，目前各小組都進入緊急狀況，只要中央的號角一響，立刻就可以啟動，因為大家熟門熟路，只要速速決定，籌備工作還是綽綽有餘。

(中時 )