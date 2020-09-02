全球人壽今日砸7.36億元，向興富發集團的潤隆買下台中七期商辦大樓 NTC 國家商貿中心 3 樓及 4 樓兩個樓層，款項將在第 4季入帳。近來潤隆股價也相當強勁，持續創下波段新高。

殖利率題材發威，截至9月1日收盤營建股市值 興富發排名第一，潤隆股價也飆17個月新高，根據統計，興富發巿值已突破500億大關、來到539億，第二名則為

鼎固KY的463億，遠雄拿下季軍為371億；其他4至10名都在200億俱樂部內，分別是國產、華固、長虹、國建、潤隆、國揚，以及冠德。

潤隆副總經理邱秉澤不諱言，全球人壽原本買下的樓層，原本打算要自營美食街，但身為營建開發商，在全球人壽積極接洽下，最後還是決定出售。

另興富發也指出，近期興富發與潤隆攜手推出台中七期指標大案「市政愛悅」打出「黃金搶案」，加上優惠付款造成話題，市場預期今年業績可望優於去年。

(中時 )