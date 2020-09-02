萬和宮慶讚中元普度，大排長龍的信眾，耐心排隊參香拜拜盛況。（陳世宗攝）

台中市萬和宮慶讚中元普度法會盛況。（陳世宗攝）

台中市萬和宮2日舉辦慶讚中元普度法會場面莊嚴隆重。市府民政局長吳世瑋參加開香儀式感受到信眾的熱誠；晚間9點功德圓滿，法師將加持過的念珠灑向會場，信眾爭相撿拾掀起另一波高潮，為一年一度的普度法會畫下圓滿句點。

萬和宮執事人員說，慶讚中元普度是萬和宮年度重要法會之一，1日深夜子時，董事長蕭清杰偕同董監事，由普銓法師率領，祭拜三界公、地官大帝，安地基主、孤魂，揭開普度法會活動序幕。

2日早上7點誦經團開始誦經祈福，9時由普銓法師與常務董事林清福及董監事張俊鎮、廖火桐及徐光化，到萬和宮鄰近的犁頭店（南屯里）及田心里的福德廟，永定里百姓公、文昌公廟及南屯里善修堂「獻外敬」，邀請眾神、法界眾生，到萬和宮參加普度法會。

今年廟方援例接受信眾委託代辦普桌的1440桌，加上提供其他信眾自備的726份多達2166份供品，擺滿佔地近千坪廟埕及停車場；代辦普桌中977桌不領回的供品，將轉送慈善機構。2日下午兩點開始受理現場供普登記及領取普度旗，手中提著大小包供品的信眾，大排長龍，但秩序井然。

普度祈安法會於晚間6時，由民政局長吳世瑋與萬和宮董事長蕭清杰及董監事，偕同立法委員張廖萬堅、南屯區長林秋萬，以及市議員劉士州、張耀中、朱暖英，以及信眾在正殿舉行開香儀式；並稟報媽祖、佛祖、觀世音菩薩等列位神尊，即將在廟埕廣場舉辦普度法會。

主持主座的普銓法師，率領蕭董事長及董監事與大批信眾，依次到座台前爐、大士爐、甘霖大帝爐、地基爐及孤魂爐參拜，每爐1炷香。大排長龍的信眾，手持清香，在廟方工作人員引導下，耐心排隊參香拜拜，虔誠心情寫在臉上；晚上7時許，普銓法師坐座，信眾全程跟著頌經消災祈福。

(中時 )