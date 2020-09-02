原民會主委夷將·拔路兒表示，經查證過後，陳科睿擁有噶瑪蘭族血統，認為陳為人誠懇，請族人給予年輕人機會為民服務。（羅亦晽攝）

內閣改組，原民會聘用各族群委員名單，其中噶瑪蘭族聘用委員陳科睿，遭地方族人質疑血統非噶瑪蘭族；今上午噶瑪蘭族新社部落族人，在豐濱鄉公所前拉起白布條抗議，痛批這是人事酬庸，要求「陳科睿下台，原民會才能來」，不過原民會強調，陳資格條件與遴聘程序皆符合法律規定，請族人給年輕人一個機會。

原民會主委夷將·拔路兒出席「噶瑪蘭族事務座談會」，說明現任噶瑪蘭族聘用委員陳科睿一事；現場約50名新社部落噶瑪蘭族人聚集在公所外，吟唱傳統歌謠表達不滿，高舉白布條大聲抗議，「陳科睿下台，原民會才能來」，要求夷將·拔路兒出來對外說明，拒絕被「摸頭」。

曾任噶瑪蘭族聘用委員的潘文雄表示，抗議是希望原民會聽到噶瑪蘭族的訴求與心聲，立即更換不適任的聘用委員陳科睿；潘強調，陳在登記為噶瑪蘭族前，從來沒參與過族群任何祭典，甚至連族語文化都不了解，「現在雖然登記為噶瑪蘭族，但不會被噶瑪蘭族認同」。

夷將・拔路兒表示，針對陳情族人指出陳沒有噶瑪蘭族身份，經查證後其實是有的；而委員聘用則是依據聘用條例規定由主委聘用，而非像立委、議員代表等從選舉出來的，聘用委員跟約僱人員是相同位階。

夷將提到，歷任委員有好幾個都是新社部落的人，但噶瑪蘭族分佈不限於新社，還有台東長濱，花蓮市區等，因此想要擴大服務其他族人的機會；而陳科睿5年前回鄉服務，替磯崎部落發展觀光產業，人也很誠懇，應該要給予年輕人替部落服務的機會。

磯崎部落頭目夫人陳睸英認為，會做事最重要，已經連續有3個委員出自新社部落，應該要換人做做看，若做不好就換掉；此外，磯崎部落是混合族群，新社部落不曾邀請磯崎族人參與該部落的傳統祭儀，感覺在分化彼此。

對此，陳科睿則認為該說的皆已經社群網站上說明清楚，拒絕接受媒體採訪。

(中時 )