行政院今（2）日上午舉行新版護照的封面記者會，公布新版護照的封面設計，引發外界不少的討論。對此，時代力量立委王婉諭在臉書上表示，「TAIWAN 變大了！但是車輪的部分可以先不要嗎…」。

新版護照縮小了英文國名「Republic of China」，並讓文字改繞在國徽外圈，而「TAIWAN」的字樣則變大，不過，王婉諭指出，第一時間看到新版護照，開心的是，台灣終於變大了，但看到大大的車輪（國徽），還是覺得有些差強人意。

王婉諭提到，其實目前我國的國徽國旗法和護照條例，都沒有強制規定護照封面必須要放國徽，代表外交部其實有行政權限修改護照封面，對此，先前外交部次長曾表示，護照設計變動，仍需要國內共識；然而這次行政院則說，普遍有超過九成的國家，護照封面都會鑲嵌國徽，因此這次的護照設計仍保留國徽。

王婉諭透露，台灣的國徽和中國國民黨的黨徽高度相似，時代力量下個會期將會提案修正國徽國旗法。最後，她更在文末打上「美學教育不能等」、「好希望能再放個台灣圖騰」等hastag。

「TAIWAN... 由王婉諭發佈於 2020年9月1日 星期二

(中時新聞網)