未來之星對抗賽今（2）日首先進行1場補賽，由亞大棒與U18捉對廝殺，亞大棒展現昨日逆轉勝氣勢，今天先發投手張鴻煜繳出7局僅失1分好投，打線則有9支安打攻下3分。且牛棚詹曜銘、劉智銚聯手壓制U18打線，終場亞大棒就以3比1力克U18，對戰2連勝。

張鴻煜今天面對U18打線，7局雖被擊出8支安打，但展現化解危機的能力、只失1分。另外送出4次三振，沒有四壞球；而詹曜銘後援1局3上3下，劉智銚雖然一上場就投出亞大棒此役第1個四壞球，隨即連飆3次三振守住勝利。

在投手群發威下，亞大棒第2局靠著陳思仲二壘安打與李冠賢安打，先馳得點。3局上遭到U18連續3支安打追平比數後，3局下再靠蔡佳諺與顏國晉的安打，無人出局一、三壘有人，接著朱國承先擊出高飛犧牲打，重新取得領先，比數2比1。

接著李亦崴也擊出安打，亞大棒再度攻佔一、三壘，鄭宗哲觀察守備站位後，偷點形成內野安打，追加1分保險分。然後靠著投手群壓制，終場亞大棒就以3比1力退U18。

亞大棒總教練湯登凱表示：「今天投手群表現得很好，特別是改善之前保送過多的問題，勇於跟打者對決。打線今天也特別讓先前較少上場的野手去磨練，後面遞補進來的顏國晉與朱國承都打滿全場，攻守方面也展現原先預期的表現；兩人合力貢獻3支安打，也讓球隊有更多可期待的選手。」

(中時 )