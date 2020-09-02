國防部今（2）日表示，新北地檢署檢察官起訴第二0二廠前廠長朱少將等4人，於104年間涉嫌虛增年度營運賸餘，領取績效獎金乙情，本部深表遺憾，已將涉案人員調離現職，並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予大過乙次至記過乙次不等之處分。

媒體報導「少將浮報3千萬獎金被起訴，雲豹甲車滅火系統研發集體貪污案」。

國防部表示，會秉毋枉毋縱態度，全力配合檢調調查，協助釐清案情。對於朱少將等人所涉違法情事，將深切檢討，加強內部稽核，並援為案例宣教，要求官兵謹守法紀，建立崇法務實觀念，落實依法行政，避免類案再生。

維基百科資料顯示，雲豹裝甲車（TIFV，Taiwan Infantry Fighting Vehicle）為中華民國陸軍兵工整備發展中心（兵整中心）研發的八輪傳動裝甲車，整體設計是以適合台灣地形需求的前提進行，於2002年完成首輛原型車。榴彈機槍裝步戰鬥車/指揮車，已完成378輛；30公厘機砲裝步戰鬥車，預定將在2023年完成305輛。

(中時 )