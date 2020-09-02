最新的8月美林經理人報告顯示，目前經理人看好製藥健護類股超越看空的比例為38％，較前一個月增加，差距維持在2002年以來的高檔，顯示經理人看好相關產業前景，在投資組合中偏好超額配置製藥健護類股，支撐股價表現。

進而觀察全球生技醫療指數今年來表現也相當出色，四大指數皆陸續創下新高，生技指數的長紅連帶的投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高，統計16檔生技基金今年來平均上漲11.99％。

投信法人表示，經理人持續看好健護相關類股，經理人配置在健護相關類股比重高於歷史平均，共同基金也持續超額配置健護相關類股，資金持續流入有利相關類股表現，生技健護類股後市可期。建議投資人可掌握中長期布局的好時機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，股市及經濟成長出現大幅度下跌，市場期待疫苗及特效藥的問世，讓生活回歸正軌，目前市場預估若年底能開始廣泛施打疫苗，將會讓經濟回到疫情前水準速度加快。

生技健護類股因這次疫情需求大增而受惠，加上此次疫情影響範圍甚廣，市場高度期待相關產業研發進度，截至8月14日，FDA累積核准36個新藥，較去年同期20個新藥大幅成長，FDA支持新藥研發態度不變，近年來核准數量及速度皆優於過去，持續核准新藥上市販售，將有利製藥類股表現。整體而言，醫療需求持續增加及新的醫療科技發展，生技健護類股將持續受到資金關注，後市仍值得留意。

群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪表示，新冠肺炎影響全球景氣邁入衰退循環，個別產業表現非常分歧，資金主要流入受疫情影響較小的科技類股與FDA政策支持的生技醫療類股，NBI生技指數不僅指標企業多、營運動能強，而且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數。

新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，全球藥物支出持續穩定成長、政策支持，新藥核准數量增加的三大趨勢支撐生技相關產業長線走勢，醫療用品及照護服務的需求在人口老化趨勢下將持續增長，因此看好生技醫療相關產業後市表現。

(工商 )