鄭弘儀曝曾聽過女星潛規則案例。(圖／翻攝自YouTube)

演藝圈潛規則時有所聞，日前許常德也在節目曝光音樂界秘辛，製作人若對歌手有興趣，歌手通常不能拒絕，主持人鄭弘儀也透露有大咖主持人專吃身邊化妝師、服裝師等，電視台老闆只能幫他「擦屁股」。

許常德在《新聞挖挖哇》透露，製作人若對這個歌手有興趣，就會去她家載她，在接送的過程中，對方講什麼話、甚至是約去吃飯、吃消夜，歌手都不能抗拒，製作人更會用歌曲來利誘，給歌手壓力，想辦法得逞。

而通常職位很高的製作人，就會覺得隨便做什麼事，對方都會答應，「強上也無所謂」，這些案例很多。主持人鄭弘儀詢問「導演的權力是不是更大？」許常德認為只要職位高的都很大，鄭弘儀也透露，有知名作家跟他說「很多成名的女主角，好像被知名導演睡過，這是必然的過程」。

許常德則說其實國際女影星被騷擾例子很多，但台灣比較好的原因是市場沒這麼大，鄭弘儀則說有電視台老闆跟他抱怨過，幫一個大咖主持人「擦屁股」不知擦幾次了，化妝師、服裝師、美髮師都受害，但他太太管很嚴，如果不處理會鬧很大，所以都是這個老闆出錢處理掉。

(中時新聞網)