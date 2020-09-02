軍公教退休金再砍第二次？銓敘部：錯誤說法 20:022020/09/02 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍公教退休金再砍第二次？銓敘部：錯誤說法。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對LINE流傳「軍公教人員退休金準備要再砍第二次」的消息，銓敘部表示，這完全是錯誤的說法。 銓敘部指出，日前報載考試院黃院長榮村針對年金制度提出未來2年內要提出新的公務人員退撫制度之說法，主要是因為立法院三讀通過的公務人員年金改革法案（公務人員退休資遣撫卹法草案）第93條明定針對「112年7月1日以後初任公務人員」重行建立全新退撫制度。 銓敘部表示，絕無「軍公教人員退休金準備要再砍第二次」之情事。希請不要再轉傳，避免以訛傳訛，造成社會不安。 (中時 ) #LINE #銓敘部 #制度 #公務人員 #退休金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日版韓國瑜選總統戲碼？日新首相17日出爐 傳自民黨為他改變選舉制度 09:082020/09/01 國際 1分鐘讀財經》漲太多錯了嗎？台積電慘遭被動基金砍單 08:052020/09/01 財經 政治人物信任度評價墊底 柯：再改進就是了 12:312020/09/01 政治 兩岸新時代》一位青年對兩岸關係的見解（下） 16:132020/08/31 徵文 陳瑞珠》改革勞保 一定要砍年金嗎？ 19:042020/08/31 觀點 一位青年對兩岸關係的見解（下） 04:102020/09/01 兩岸藝文 考委籲繼任者 捍衛考試權獨立 04:102020/08/31 政治要聞 《電機股》大同再戰市場派 喊話「君子不立於危牆之下」 15:402020/09/01 財經 「國運昌隆」魔咒強 掀時代力量內鬥黑幕：恐有2人會再走 09:492020/09/01 政治 《國際產業》美國大砍呼吸器訂單 飛利浦下修今年展望 16:142020/08/31 財經 政治熱門新聞 立委聲量「前20名」出爐 第一竟是他？陳玉珍衝了 - 新聞 台海戰爭恐爆發？《經濟學人》：美國可能改變「一個中國」 - 政治 民進黨內部民調曝光 反對美豬進口竟有驚人變化 - 政治 新護照封面字體藏玄機 李俊邑：票多的大 票少的小 - 政治 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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