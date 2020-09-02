針對LINE流傳「軍公教人員退休金準備要再砍第二次」的消息，銓敘部表示，這完全是錯誤的說法。

銓敘部指出，日前報載考試院黃院長榮村針對年金制度提出未來2年內要提出新的公務人員退撫制度之說法，主要是因為立法院三讀通過的公務人員年金改革法案（公務人員退休資遣撫卹法草案）第93條明定針對「112年7月1日以後初任公務人員」重行建立全新退撫制度。

銓敘部表示，絕無「軍公教人員退休金準備要再砍第二次」之情事。希請不要再轉傳，避免以訛傳訛，造成社會不安。

(中時 )