由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「MEET TAIWAN計畫」，於今年8月徵集國內會展相關業者共同籌組「會展國家隊」，邀集內會議活動場館、專業會議活動籌辦公司、旅行社及飯店等會議及獎勵旅遊上中下游業者，共同參加「中國大陸國際會獎旅遊博覽會（IT＆CM China）」及「亞洲區會獎旅遊博覽會（M＆C Asia Connections）」，推廣臺灣創意獎勵旅遊行程及1條龍服務，兩場活動共吸引超過600位國際會展買主及業者線上交流，為後疫情商機提前布局。

受疫情影響，對於仰賴外國商務人士來台的會議展覽及獎勵旅遊產業造成嚴重衝擊，而原訂年度的海外推廣活動也紛紛取消或延期。MEET TAIWAN隨即彈性調整推廣策略，積極開發不同管道，選定國際會議獎勵旅遊線上展，讓業者在疫情期間，透過線上展平台，與海外潛在買主洽談，了解並掌握疫情後需求，以加速疫情後復甦力道。

MEET TAIWAN特别採用Online ＋ Offline模式，於台北國際會議中心設置專屬視訊洽談空間，協助業者透過視訊1對1洽談方式爭取潛在案源。展期間國外買主紛紛表示臺灣防疫表現優秀，疫情後很期待來臺灣辦理獎勵旅遊活動。而國內參展業者則表示，能夠參與線上活動爭取商機，跨越地域及時差的限制，和具潛力的買主進行視訊洽談，可加速佈局疫後全球會獎旅遊市場。

MEET TAIWAN將持續協助台灣會議展覽產業相關業者爭取商機，除續參加10月M＆C Asia Connections全球場次，另安排多項線上國際會獎旅遊數位活動推廣，期望於後疫情時代加強宣傳，與業者共同努力重返榮景。

(旺報 )