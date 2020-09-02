中元節過後產生垃圾及煙灰，但並不直接影響空氣品質及水質。環保局提出，放水燈須向環保局及水務局提出申請，海管處也會針對下游垃圾加強清潔，不造成水質受威脅。雖鞭炮煙灰導致空氣品質下降，但對比霧霾及火災相對影響較低。

早期為了讓水燈漂浮在水面上，許多廠商採用保麗龍材質，但後續若無確實清理則會導致下流垃圾堆積、河流堵塞的情形。環保局海管處副處長林錫聰表示，現在水燈多使用環保材質，海管處也會在中元節後加強出海口巡邏管制，頻繁清理下游垃圾，民眾欲在出海口及河邊放水燈須先局處提出申請。水務局水利養護工程科長陳文龍提到，近年來環保意識提升，甚至有廟方在下游撿取水燈重複使用。

根據統計，今年民俗月8月19日至9月1日止，桃園市pm2.5平均數值為9.8μg／m3。對比民俗月前1個禮拜的pm2.5平均數值9.6μg／m3，僅有些微的差距，由此可判斷民俗月對空氣品質沒有極大影響。

環保局空品保護科長張書豪提到，空氣品質指標低於50為良好，高於100則會造成人體危害，1日中元普渡活動當天空氣品質指標為51，屬於普通階段。

張書豪說，中元節放水燈活動僅有一天，不比其他遶境活動更為嚴重。通常重大災情延燒多日，或東北季風將大陸懸浮微粒往南吹，才會導致空氣品質亮紅燈。另外，現在鞭炮的材質通常為低油成份，對比往年造成生態的負擔較低。

張書豪提到，雖然燃放鞭炮時會釋放出大量的有害氣體，但延燒好幾天的火災及大陸霾害才是影響台灣空氣品質的真正原因。

(中時 )