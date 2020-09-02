民進黨宣布在明年擴大開放美牛美豬進口。有粉專認為，民進黨丟出議題的時機非常精準，卻在之後公布支持或反對的民調是五五波，農委會主委陳吉仲又修改了公告內容，從此可見，民進黨已經有了危機潛伏的跡象。

臉書粉專「逆風的烏鴉」在臉書貼文指出，民進黨釋出這個議題的時機非常精準，是無懈可擊的。第一，現在這個時機點，是讓人意識到執政的好感已經從點風緩步往下走的關鍵時刻。也就是說，未來越晚丟出，對執政團隊殺傷力越大。第二，如今重大議題很多。議題的大混戰，輿論很難聚焦在美豬美牛開放政策上。

第三，政府的這個政策顯然是要討好美國總統川普。川普現在的選情比之前略有起色，但還是居於落後，現在出手，仍有雪中送炭的意味，也是幫川普搖旗吶喊。若等到川普真的領先，或是敗到無可救藥，再丟出來示好，效果就打折扣了。

但這是否意味民進黨政府就會平安度過這一關？其實未必。如果輿論在美牛美豬議題上持續發酵，國民黨地方包圍中央的手段得逞，或民間團體開始出來反對民進黨，又或者更多對民進黨不利的觀點出現，任何戰術的成功，都不能彌補戰略選擇的失敗。

粉專也點出，這兩天民進黨的一些動作，就已經有了危機潛伏的跡象。民進黨主動公布內部民調，指支持或反對美豬美牛的民意五五波，他質疑這是一個假民調，因從過去的例子來看，民進黨丟出這種五五波民調，都是在明顯落後時。而且農委會主委陳吉仲修改了公告內容，如今這麼早轉向，顯然是從民意的脈動中獲得了什麼訊息。

網友表示，另外一個重要因素是規避立法院的會期（從2月至5月以及從9月至12月）。粉專回應指出，「這還好，因為離開議很接近，其實沒有迴避效果。」網友回說，其實有的，雖然民進黨居多數，但若經過立法院吵上好一陣子再強行通過，會將負面的影響程度放大，因此現在政府才會逕行採行政命令。但這裡有個問題，當初馬政府放行美牛時，立法院也通過不放行美豬的決議，由於立法院的決議可視同法律，而行政命令的位階低於法律，除非廢除舊決議或另立新決議，否則該行政命令是有爭議的。

(中時新聞網)