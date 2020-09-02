桃園市 ▲桃園市虎頭山遺址遭媒體曝光後，民眾們爭先恐後地前去觀賞，桃市府擔心民眾不小心破壞遺址，要求文化局提出保護措施。（桃園市文化局提供／姜霏桃園傳真）

桃園市虎頭山文化遺址被爭相報導後曝光度急速上升，桃市府擔心民眾一窩蜂前往會造成考古遺址被破壞，桃園市長鄭文燦呼籲文化局應規畫相關措施保障考古遺址的完整。文化局回應，虎頭山公園遺址目前已全數回填復舊。

因之前虎頭山公園兒童樂園施工時，挖掘出大量的陶片，隨後桃園市文化局委託台灣大學人類學系至虎頭山考古遺址。經連續幾年挖掘累積了許多古物，在媒體報導下讓許多民眾想要親眼一探究竟。

鄭文燦2日主持市政會議時提到，為避免民眾不慎破壞考古文物，要求文化局執行必要隔離措施，但導覽和參觀仍可同步進行。文化局指出，目前已派員將虎頭山公園考古遺址全數回填，民眾即便到場也無法直接碰觸到考古文物，有效抵擋了會遭民眾破壞的可能性。

另外，大園尖山考古遺址及榕樹下考古遺址目前仍放置於台南樹谷園區，待橫山書法藝術館落成會遷回桃園市典藏。鄭文燦說，未來航空城計畫面積極大，一定還會有考古遺址的發現，針對桃園陸續出土考古文物的情況下，不排除會在航空城計畫內建置大園考古文化館，到時候會再根據實際情況決定，必定將珍貴古物妥善保存。

(中時 )