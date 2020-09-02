桃園市面臨轉型成長階段，明年總預算支出編列1387億，相較去年增加158億，其中以教育文化為最大宗。另外，資本門支出從原本的24％成長為29％，桃園市長鄭文燦說資本門佔總預算3成對地方政府幾乎是「不可能」，顯現桃園正為建設高峰期。

鄭文燦2日主持市政會議指出，桃園人口逐年攀升，衍生許多公共建設多元需求，因此110年度總預算編列對比109年度增加了近158億，扣掉亞洲矽谷創新研發中心土地作價案69億元，增加不到100億元，且其中部分增加預算為法定支出，包括人事成本預算等。

桃園市府2021年總預算編列為1387億，歲出項目以教育文化為主，共編列了495億，佔36％左右。另外，資本門所佔比例創新高，由原本的24.65％提升至29.87％，令鄭文燦直呼桃園各項建設「萬箭齊發」，提升桃園生活品質及競爭力。

明年的軌道建設方面，包含捷運綠線、捷運棕線及鐵路地下化等工程，共編列了62.5億左右。人本交通計畫則編列37億，防災計畫編列了53億。另外，智慧城市計畫也都持續投入預算推動。

針對教育投資，新設學校、班班有冷氣等計畫，共編列37億。社會福利方面，弱勢生活補助及長照服務等，編列71億。同時，為鼓勵生育，編列了69億於生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等。老人福利政策的三節禮金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡等補助，編列了43億。

桃園升格後人口不斷上漲，對於建設各項需求日漸增加，但中央統籌分配稅款計算方式及一般性補助款針對桃園訂定上限等規定明顯不合理，且有關國立高中職改隸為市立高中職後所衍生的費用也未獲得中央補助。鄭文燦提到，將偕同立委向中央反應，等到溝通較成熟階段時，再安排北上拜訪。

(中時 )