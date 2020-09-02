下一屆宜蘭縣長選戰的文宣攻擊已提前浮上台面？宜蘭知名的網路社群「宜蘭知識＋」這兩天流傳一張圖片，標題為「縣長林姿妙 財政很不妙」，內容則是指根據行政院主計總處的統計資料，宜蘭縣108年的「開源績效」是全國倒數第一，節流績效則排在第14名，顯然是在質疑、攻擊林姿妙上任近兩年來的施政績效，但縣府表示，108年統計的是107年的資料，當時縣長林姿妙尚未上任，圖卡內容根本是張冠李戴。

這張沒有署名的圖卡製作得相當專業，標題內容也相當聳動，要說製作的人沒有特別的政治意圖，甚至與縣長選舉無關，恐怕很難讓人相信。

但問題的關鍵在於，一般民眾可能不瞭解，政府機關的公布的統計數據都是上一個年度的結果，因此圖卡引用主計總處的這份統計資料，其實是107年的統計內容，而當時宜蘭縣還是由民進黨執政，因此所批評、質疑的對象其實是民進黨，但即使如此，對於一般不了解真相的民眾而言，這樣的內容對於林姿妙還是具有一定的殺傷力。

宜蘭縣政府則表示，「地方政府財政業務輔導方案」是財政部針對地方政府所進行的輔導與評比計畫，每一年就前一年度重要財務指標進行審核，針對108年度報告揭露宜蘭縣107年度評比成績不佳，107年現任縣長林姿妙尚未就任。

宜蘭縣政府另表示，縣長林姿妙上任後，在確保各項、政策順利推動前提下，積極辦理開源節流工作，108年自籌財源達64億元，為近4年新高，另外，根據108年開源績效考核結果，107年度宜蘭縣整體財政及施政績效總成績達82分，在全國非屬直轄市的縣市名列第7名。

(中時 )