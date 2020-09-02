泰國廢妃恢復頭銜又變貴妃。詩妮娜敗部復活，8月29日出獄後搭乘專機飛往德國慕尼黑，與泰王瓦吉拉隆功會合，還恢復所有王室頭銜和軍銜。泰國政府公報9月2日宣布，除了恢復詩妮娜所有頭銜，另外也強調她沒有犯下任何罪，無任何不良記錄，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。這份公報由瓦吉拉隆功署名，日期為8月28日。

詩妮娜本來有少將軍銜，2019年7月28日獲泰王冊封為相當於古代中國貴妃的「昭坤帕」（Chao Khun Phra），這也是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。不過短短3個月，泰國政府公報去年10月21日突然刊登泰王署名的公告表示，由於詩妮娜一直阻撓蘇蒂達擔任王后，想要篡位自己當王后，此外當上貴妃後還心生憤恨、不知滿足，借國王之名狐假虎威，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和王室頭銜，並將她關入牢中。

泰國媒體報導稱，詩妮娜之所以敗部復活得見泰王，多虧她的前下屬、目前最得寵的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。詩妮娜入獄前，歐拉弄是她的秘書兼女官。

(中時 )