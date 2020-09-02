台灣市電腦公會2日透露，2021年智慧城市展將在3月23～26日舉行，並將以舉辦實體展為主，但屆時仍將考量疫情變化、同步以線上展覽補強，以擴大展覽的效益。

2020智慧城市論壇暨展覽2日舉辦開幕式，今年因應新冠肺炎疫情首度改為線上展示並於7月正式上線，主辦單位台北市電腦公會表示，截至目前計有350餘件的智慧城市解決方案展示，共設立了19個國內外線上展示主是館，迄今已辦理17場線上論壇，累計逾200場商機媒合，上線2個月以來也吸引了118個國家地區及超過20萬瀏覽數。

9月份將舉辦三個大型國際論壇活動，包括以5G為主題的全球電信商大會、CTalk、及全球系統整合商大會，其中，全球系統整合商大會將邀請台、印、泰國等新南向國家的系統整合商交流合作，

透過智慧城市展，台灣已有多家系統整合創新應用服務已輸出國際市場，包括拓連科技的智能電動汽車充電服務，與本土企業飛宏科技及志鋼金屬合作，該自動化解決方案已在美國南加州的多處大飯店完成充電站安裝並開始提供服務。

理立系統帶領的MIT台灣自駕巴士國家隊已成功打入美國市場，並且在美國佛羅里達州傑克遜維爾市提供結合人工智慧、機器學習、高精地圖、車路聯網及遠端監控的自駕車系統。雲派科技的智能停車服務已成功進駐新加坡樟宜機場、香港尖沙嘴美麗華購物中心及澳門、泰國市場。經緯航太整合無人機感測及精準農噴系統已成功進軍國際，並已與馬來西亞上市公司SWS Capital合資公司，並與當地國營公司FELCRA簽署合作備忘錄，成功打入國際市場。

(工商 )