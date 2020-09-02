2020智慧城市論壇暨展覽因應疫情轉型為線上展覽，7月份正式上線，截至目前計有350餘件的智慧論壇、累計逾200場商機媒合，上線2個月來已吸引118個國家地區及超過20萬瀏覽數。台北電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，線上展更多人參與、而且不受時間限制，未來實體展會減少，展覽將走向虛實整合。目前也在規劃2022年Touch Taiwan與智慧城市展共同舉辦，凸顯場域應用之外，也把Touch Taiwan推向更國際化的展覽。

彭双浪表示，智慧城市展自2014年開始舉辦，每年的展覽規模及海外貴賓與訪客均逐年創高，去年共計有45個國家地區、128位城市首長或代表出席，成為亞洲規模最大的智慧城市專業展。今年受到疫情影響，轉為線上虛實整合展。原先預期全球55個國家地區、2,500位國際專業人士參與線上展活動，截至2日已有118個國家地區，約2.5萬專業人士上網，瀏覽智慧城市展網站達21萬次以上，其中有6成為國際專業人士，遠超過去年實體展的50個國家地區、2,061位國際專業人士參與。

線上展不受地域限制，活動場次更多、接觸層面更廣。彭双浪認為，未來大規模實體展會減少，虛實整合的展會將是常態。過去Touch Taiwan比較多是兩岸活動，而且大多談技術、規格，智慧城市展則是更國際化的展會。未來透過兩個協會結合、聯展的方式，期望把台灣顯示器產業帶到更多國家地區，也結合更多場域應用。

對於近期很熱的自由貿易協定等話題，彭双浪表示，過去台灣因為政經地位特殊，在這一塊相比韓國等競爭對手比較薄弱，區域經濟之下講國與國互惠，簽自由貿易協定肯定有幫助。像是大陸、美國、東協等等，都是重點，至於歐洲、非洲，也都有區域貿易協定。

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