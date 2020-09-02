NCC副主委兼發言人翁柏宗2日表示，包括陸委會、經濟部、文化部、NCC及各縣市政府消保單位，將在這一 、二天召開跨部會協調有關愛奇藝訂戶權益問題。

經濟部將於3日公告禁止台灣任何代理或經銷中國網路視聽服務（OTT TV）服務，生效時間尚未公布，但依規定，國內電信、有線電視業者不能再出租CDN等中介傳輸網路給愛奇藝，否則將被處罰，屆時愛奇藝用戶雖然仍可跨境收視，但因伺服器不能設在台灣，用戶可能出現網速變慢、退費、斷訊等問題，

由於愛奇藝目前在台灣的活躍用戶達200萬，為此，各部會緊急召開跨部會協調會，針對可能出現的消費爭議研擬對策。愛奇藝在台灣的代理商歐銻銻娛樂公司董事長范立達上周拜會NCC時提出8項意見。

翁柏宗說，若用戶未來在收看愛奇藝時發生網速不順等問題，會先釐清是平台業者的問題，還是用戶所用寬頻業者問題，再協助用戶退費或求償。

NCC將於3日舉辦網際網路視聽服務管理法（草案）公聽會，該草案規畫「自願登記」制，但具一定經營規模或市場影響力的OTT TV業者必需在台辦理登記，至於愛奇藝及騰訊等大陸OTT TV業者，因不在現行《兩岸人民關係條例》「放行」範圍，無法依OTT專法辦理在台登記，NCC視為非法，將透過「規管」提供陸OTT TV業者電信設備、電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務的台灣電信事業，達到間接管束陸OTT TV的目的，預期這項議題將成為3日公聽會各方攻防角力的焦點。

(工商 )