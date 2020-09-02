美國聯準會（Fed）維持基準利率水準在0～0.25％區間，預估未來寬鬆的貨幣政策仍為顯學。鋒裕匯理資產管理表示，新冠疫情帶動全球吹起降息風，使得成熟市場的利率水準多為零負利率，相較之下，美國殖利率仍相對有利可圖且具備較佳的流動性，投資人不妨納入為核心配置。

零負利率已成為現今投資人無法忽視的議題，以全球綜合債券指數為例，在2017年全球綜合債券指數中負利率債券金額僅約8兆美元左右，短短三年，指數中負殖利率債券的金額高達15兆美元，佔指數比重約25％，試想一籃子債券指數中已有四分之一的債券都落入負殖利率，整體金融市場的收益水準確實會大不如前。

觀察零負利率債券多來自成熟國家，現階段歐洲央行維持利率水準為-0.50％、日本央行亦為-0.10％。相較之下，美國利率水準雖在歷史相對低位，不過仍較其他主要成熟國家為高。此外，美國公債是全球最具深度的市場，具備了較佳的流動性。建議將美國固定收益資產納入核心配置，可聚焦三大收益來源，如：美國公司債、美國資產證券化商品、美國公債。

觀察彭博巴克萊美元綜合債券指數（簡稱為美核心指數）表現，該指數納入政府公債、投資等級債、證券化商品，如：Agency MBS（機構不動產抵押貸款證券）、CMBS（商用不動產抵押貸款）等等，將之與歐元綜合債券指數與亞太綜合債券指數比較，具備四大利多。

首先在發行債券支數最高達1.1萬檔，遠高於另兩者的5千多與2千多檔，納入最周全；其次，市值達24.5兆美元，胃納量大；第三，前五大產業分散程度較多元，相較於另外兩者重押政府債券，該指數均相對多元配置於政府與抵押貸款證券；最後，3年標準差僅3.33％，遠低於歐洲的7.09％、亞洲的5.68％，具波動度較低的特質。

觀察長期表現，不管利率如何變化，美核心指數仍穩健向上。根據資料統計，從2004年5月31日至2020年7月31日，近16年來，無論美國聯邦基金利率升降息或持平期間，均維持正報酬。長期年化報酬率為4.62％。

鋒裕匯理固定收益團隊指出，在通膨高於美國殖利率水準的情況下，在投資組合當中納入財務穩定性高的公司等，不可或缺。此外，假設美國通過了更多的振興措施，房市可望因租金、消費債務與房貸的拖欠率偏低，表現過得支撐。因此，相對正面看待非機構發行的不動產抵押貸款證券，並看好部分順位及專業型ABS（資產抵押貸款證券）具備不錯的投資價值。

操作上，美元公司債和資產證券化商品的利差水準尚合理，仍能提供合理的長期價值，不過鑑於過去四個月的回升，現階段挑選標的策略將成為重要關鍵。

鋒裕匯理美元核心收益債券基金主要配置於美國資產，資產預計納入三大收益來源：投資級公司債、證券化商品及政府公債。投資團隊為位於美國波士頓的鋒裕匯理管理團隊，團隊成員產業平均資歷超過30年，操作策略歷經40年多空淬鍊。基金預計配置方式亦將部分參考美核心指數，委由華南銀行擔任保管銀行。

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