美國社群媒體巨擘臉書和推特9月1日表示，曾介入2016年美國總統大選的俄羅斯網攻組織再度出手，創立近20個假帳號，吸引網友進入左翼假新聞網站，目的就是「洗資訊」（Information Laundering）。這是首次有公開證據顯示，該組織試圖重演4年前的故技，協助現任總統川普連任。情報官員則警告，除俄國外，大陸可能帶來更嚴重的網路威脅。

《紐約時報》報導，美國情報單位近來多次警告，多國積極企圖干涉11月的美國大選，莫斯科情報機構還會散布陰謀論，並透過網站或社群媒體，達到分化選民的目的。雖然近期白宮一直淡化俄方干預大選的可能性，如今臉書和推特都證實，他們接獲聯邦調查局（FBI）通知，指俄方確實試圖干預大選。

臉書、推特還發現，克里姆林宮支持的「網路研究中心」（I.R.A.），本次干預行動規模雖較4年前小，但卻多了個新招：透過網路徵才，聘請真正的美國人在「和平數據」（Peace Date）網站撰文散播假消息，同時放上電腦合成的編輯大頭照，讓網站看起來更具可信度。

1名成功應聘網站寫手的美國人透露，他曾多次撰文質疑民主黨總統候選人拜登是否能代表該黨的進步價值、是否值得左翼選民的支持等，之後收到網路轉帳的稿費。該網站設立於2019年10月，今年3月開始刊登寫手文章，主題涵蓋種族歧視、環保、資本主義等，還有部分文章批評拜登「太過右派」。

另有2名情報官員透露，4年前極度活躍的I.R.A.角色出現轉變，近日該組織在臉書或推特上的行動幾乎毫無遮掩，似是刻意想被發現。自上屆大選迄今，臉書已封殺12次I.R.A.相關行動。

對此，拜登競選陣營發言人羅素回應，俄方行動「證明2個不變的事實：俄羅斯試圖干預大選、幫助川普；臉書是俄方執行計畫的主要平台」。他還強調，正因川普拒絕討論這個問題，臉書更有責任確實把關，以「確保該平台不會被用來破壞美國的民主根基」。川普政府官員則宣稱，民主黨故意誇大俄方威脅，都是為了傷害川普名譽。

上月30日，美國情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）則告訴福斯新聞台，「中國、而非俄羅斯，才是最大的威脅」。不過，目前尚無具體證據顯示北京試圖干預本屆大選。

(中時 )