正規賽僅得2分的林宜輝，延長賽攻下6分，加上李愷諺關鍵時刻2次成功抄截得到3分，裕隆在夏季籃球挑戰賽92比87驚險擊敗台銀，拿下3連勝。

呂政儒首節就飆進3顆三分球，幫助裕隆打出11比0攻勢，台銀新人表現優異，蘇士軒最後4.9秒投進追平分，延長賽林宜輝挺身而出，胡凱翔與李愷諺也有亮眼演出，尤其是李愷諺的2次抄截更是讓裕隆吃了定心丸，最終以5分之差保住勝利果實。

裕隆教頭邱大宗賽後受訪時表示，這是一場很精采的比賽，球迷沒有來到現場實在太可惜了！裕隆贏在老將身上，開局「男模」呂政儒，收尾(延長賽)林宜輝，兩人充分發揮老將應有的本色。班霸的腳愈來愈好，可惜缺少比賽經驗，總是會出現「奶油桂花手」的場面，這是需要經驗的累積，夏季挑戰賽正好適合他。

談到李愷諺，邱大宗說，他很會打「逆境」比賽，抗壓力也不錯，關鍵時刻就會有穩定表現，未來值得期待。

李愷諺則謙遜的表示，「呂政儒、林宜輝與簡浩3位學長會細心指導我，是我來到裕隆之後最開心的事，目前只求打好每一場比賽，幫助球隊贏得勝利，其他的事情就不會多想了！」

林宜輝笑稱自己胖了5公斤，這個盃賽打完之後就要開始執行減肥計畫，預計減8-10公斤，讓自己的體態不再那麼臃腫。

(中時 )