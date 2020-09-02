鑒於外籍移工在台犯罪情形嚴重，近期更涉及多起賭場糾紛、暴力逼債、擄人勒贖等案件，成為治安隱憂。台中市政府警察局第四分局分局長吳耀南特於1日到台中市精密機械科技園區廠商協進會拜會張瑞芝理事長及廠商代表，除感謝渠歷年來對警政工作的愛護與支持，並深入了解轄內外籍移工分布及活動情形，透過大數據分析，期能防制移工犯罪，收淨化治安之效。

分局長吳耀南說，第四分局轄內外籍移工約6000餘名，其中精密機械科技創新園區因大量人力需求，聘有外籍移工約3000名，其中以菲律賓籍最多，佔約47％，印尼籍次之，佔24％，越南籍約22％；均由公司及仲介安排集中住宿及生活管理。

警方指出，經統計分析近3年南屯區破獲外籍移工犯罪案件，發現以酒後駕(騎)車所觸犯公共危險罪最多，另移工同鄉間飲酒後因發生肢體衝突所觸犯傷害罪亦佔不少數，顯見服用酒類所導致之危險駕駛及因情緒不穩引發肢體糾紛為首要問題。

為有效掌握外來人口動態。分局長吳耀南表示，平時均已掌握轄內外籍移工雇主資料、移工住宿場所及聯絡人電話名冊，並與精密園區廠協會保持密切聯繫，廠商代表反映有關移工之生活管理均委由仲介專責辦理。

另針對轄內快炒店、小吃店等外籍移工易聚集處所加強巡邏及勸誡，如有發生違法或聚眾滋事等行為，警方立即依法究辦，希望藉由暢通「友善通報」管道，提升警民合作效能，有效遏止犯罪根源，維護本轄治安環境。

(中時 )