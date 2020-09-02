36歲「最美博士」許藍方主要研究男性尿失禁與性功能障礙，日前拍攝探討性愛議題影片暴紅，因話題過於辛辣，被YouTube貼上黃色標籤。她今(2日)舉辦媒體餐敘，無奈表示，儘管具有8年豐富的教學經驗，卻曾在執教期間傳遞使用保險套觀念被學校關切，「這跟課本沒關係，不用講」。讓她相當挫敗，同時驚覺社會對「性」難以啟齒的程度，希望透過教育影片，扭轉社會對性的刻板印象。

許藍方今年5月卸下老師身份，專心經營網路頻道，不料2個月收入不到1萬元，但有教育單位因此找上門，請她到校替教職同仁進行性平衛教，讓她開心直呼：「努力終於有人看到！」和她交往4年的男友也非常支持，但許藍方坦言與男友相處時會自動轉回「傳統女性」，不會拿專業在性事上指手畫腳。

她說，「女生在講的時候還是必須有技巧，有些男生可以溝通就能講，不能溝通就要用暗示的，不是每個人都適用一樣的方式」。問她男友是否會看她的頻道，許藍方笑說：「他不會自己去看，但有時我會故意放很大聲 。」她自認與男友相當契合，但她目前暫無結婚計畫，「還好我媽不會催婚，男友家人會說養貓幹嘛不養小孩？我就交給他回答」。她前陣子推出新書《大人的性愛相談》，不但已經三刷，更登上博客來的前十大暢銷書排行。

(中時 )