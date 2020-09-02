女大生發出自己牙刷的照片，可以看到紅色圈起處沾上顏料，讓她推斷出自己的牙刷被拿來刷馬桶以及洗手檯。(圖擷取自Dcard)

女大生發出自己牙刷的照片，可以看到紅色圈起處沾上顏料，讓她推斷出自己的牙刷被拿來刷馬桶以及洗手檯。(圖擷取自Dcard)

不少人會將已經不能使用的牙刷拿來當作清潔用具，刷洗洗手檯等地方。但就在昨(1)日有一名女網友表示，她發現自己的牙刷竟被人拿來「刷馬桶和洗手檯」，讓她相當崩潰，詢問家人後也找不到真兇，讓她決定在洗手槽的位置裝上針孔攝影機，揪出真兇。

原PO在《Dcard》上表示，自己以前在刷牙時就常聞到一股怪味，「有點類似屎的味道」，但她以為是因浴室潮濕才導致牙刷有怪味，就沒有多想。但就在昨日要刷牙時，她意外發現牙刷上竟沾有她昨日倒在洗手檯的顏料，讓她恍然大悟，原來自己的牙刷被拿去刷洗手檯，之前的怪味也不是因為潮濕所致，而是被拿去刷了馬桶！這也讓她想起疑惑的地方，自己每個月都會固定換牙刷，怎麼每次用不久就會爆開，經過這次事件也讓她更加確定自己的牙刷被拿來「清潔」別處。

她也補充提到，常覺得晾在廁所的毛巾有怪味，但拿去房間的陽台曬就不會有這情況，讓她擔心的說，「毛巾也可能被拿去擦什麼東西」。此外，浴室除了自己以外，還和弟弟以及外傭共用，平時會打掃廁所的只有菲傭，她推斷動機，不太像是弟弟會做的事；自己平時和外傭沒有什麼交流，且外傭是個勤快老實的人，她也想不到自己有什麼地方得罪外傭，而詢問外傭此事，她也很無辜老實的回應沒有這麼做。

但這情況也在原PO意料之內，「到底誰會承認啊」。她最後也想通，「最好的辦法就是拍到證據，才不會錯怪無辜的人。」而她也已經準備裝針孔相機，也說明會放洗手台上西側的插座裡面，「只會拍到手部不會拍到身體，不用擔心。後續有找到證據再上來跟大家說。」

貼文一發許多網友也給出建議，「買一台隱藏式攝影機！然後隨身攜帶盥洗用具，那個牙刷真的太噁！」、「幫妳拍拍，以後都把盥洗用具放房間吧，也要記得鎖門！」、「裝監視器，隨時可以看家裡的狀況很方便，再觀察一陣子看看」、「先裝攝影機，裝完有後續再來跟我們說。」

(中時新聞網)