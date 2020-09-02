自蔡政府宣示開放美豬進口以來，台美關係加速升溫。繼美國衛生部長阿札爾來台後，再傳台美將舉行「高階經貿對話」，由美國國務院「第三把手」次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）親自率團來台主持。此事在網路上引起熱議，有網友認為，雖然開放美豬沒換到東西，但打開了換東西的大門。

針對美國次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）擬來台與會，總統府發言人張惇涵僅表示，雙方還在就對話形式、議題及相關工作安排進行磋商，「我們也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。」

有網友把相關新聞分享到PTT上，不少網友認為，是因為台灣宣布開放美豬，所以美國才有後續動作，「早就說一定照計畫把進程一個個釋出，不可能突然橫空開放美豬」、「這麼快....看來是談很久了，美國應該很清楚要趕快讓利給台灣，才能接受美豬」、「肯定是互訪的，美國願意先來，加上層級夠高的話，看起來美豬開放的宣示真的有效」、「美豬沒有換東西，但是打開換東西的門」。

有些網友則討論起，美國會不會再派出更高層級的官員來台，「下次雙十節就龐培歐來了」、「龐培歐哪時候來啊」、「龐培歐哪天來台灣我都不意外了」。

(中時新聞網)