（資深音樂創作人鈕大可（左），為台中樂器節活動創作主題曲「台中，我愛上了」，2日與台中市副市長黃國榮（中）、台中市文化局長張大春（右）共同造勢。圖／台中市文化局提供）

2020台中樂器節，將於國慶連假10月10日至11日，在后里區麗寶樂園渡假區盛大展開。台中市文化局除邀請國內傑出的演藝團隊和潛力新秀賣力演出，每年備受期待的「樂器演奏比賽」，即日起開始報名，市府廣邀全台薩克斯風、爵士鼓和長笛好手，來台中爭奪總額高達30萬元的競賽獎金。

由台中市文化局主辦的「台中樂器節」今年邁入第15屆，台中市副市長黃國榮2日出席活動宣傳記者會時表示，台中后里號稱「薩克斯風的故鄉」，也生產長笛及爵士鼓等多種樂器，市府透過舉辦樂器節，扶植在地樂器產業，至今已成為年度重要活動。

樂器節除邀請優秀音樂團體演出，也舉行樂器演奏比賽，讓音樂愛好者有登台演出，與同好切磋的機會，盼藉此鼓勵音樂興趣的培養及音樂產業的發展。

黃國榮強調，今年受新冠肺炎疫情影響，國內許多活動延期或取消辦理，演藝團體也連帶減少演出機會。這次樂器節維持舉辦樂器演奏比賽，持續鼓勵台中音樂發展，也盼透過樂器節活動，讓演藝團體有更多演出的機會，市府歡迎喜歡音樂的朋友，利用國慶連假來台中，想受樂器美好，也支持台中在地藝文團體。

台中市文化局長張大春說，去年台中樂器節移師市民廣場和草悟道舉辦，今年該局與后里區在地樂器產業討論，決定重回后里區辦理，並特地邀請資深音樂創作人鈕大可，為活動創作主題曲「台中，我愛上了」，希望藉由輕快的曲風，呈現清新宜人和歡樂的台中氛圍，該曲也納為初賽指定曲之一，希望藉由各界好手的演繹，讓更多人愛上台中。

文化局說，市府已連續14年舉辦樂器節樂器演奏比賽，已培育出許多優秀的樂手，也是在地每年期待的音樂競賽盛會。今年比賽規劃薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器競賽，初賽徵件自即日起至9月18日止，決賽將於10月10日活動當天，在主舞台進行，當晚公布結果，各組優勝者將於開幕晚會登台演出。

文化局指出，活動當天，除了樂器演奏比賽決賽，也將邀請多組表演團體輪番上陣演出，包含曾登上「搖滾台中」舞台的玫瑰紅樂團、獲2015年「搖滾台中搖滾大賽冠軍」的丘與樂樂團；視障團體飛行者樂團、黑墨鏡樂團；后里在地后里愛樂薩克斯風重奏團、后里之音薩克斯風樂團；客家創作樂團阿比百，及原民創作樂團查馬克打擊合唱團等。

(工商 )