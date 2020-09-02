從經濟基本面觀察，為了緩和疫情對景氣的衝擊，多數新興國家都藉由擴大財政支出的方式因應，但也使得財政赤字佔GDP比重大幅拉升，導致國際信評機構近期紛紛調降新興國家的信評或展望，不過從外債及貸款佔外匯存底的比重（償債能力指標）來看，即便至2022年預期仍有多數新興國家在40％甚至20％以下，代表當金融市場流動性緊縮的情況再現時，多數新興國家仍有抵抗外來衝擊的能力。整體來看，新興市場債券後市看俏。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰指出，新興國家主權信用風險在可控制的範圍內，對新興主權債的負面影響預期有限。

從新興市場各產業來看，現階段的槓桿水平約等於長期均值或在其下方，整體而言新興企業債信用風險應無大幅升溫之虞，因此預期利差仍有收斂空間，對新興債市相對有利。

展望後市，市場投資信心逐漸恢復，且低利率環境料將持續一段較長的時間，未來在全球資金大寬鬆的背景下，新興債市仍具備高殖利率的優勢，加上目前新興國家政府或企業的經濟與財務體質遠優於金融海嘯當時，後續料將重新獲得資金青睞。

(工商 )