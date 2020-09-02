8月全球股市牛市噴發，MSCI世界指數單月上漲6.53％，創1986年以來最佳8月表現，包括：美國、德國股市，甚至資訊科技、金融科技、遊戲電競、工業、健康瘦身、非核心消費等個別產業指數，都寫下最佳8月紀錄。

投信法人認為，儘管短線股市漲幅已大，但是從本益比、企業獲利與利率環境3大因子評估，股市尚未出現非理性榮景。若擔心短期波動風險的投資人，可採取定期定額方式分批布局。

根據資料統計，8月MSCI世界指數上漲6.53％，為1986年以來最佳8月表現。按國家別區分，美股、德股都創近2、30年來8月新高，美股道瓊工業指數、S&P 500指數、那斯達克指數分別上漲7.01％、7.57％與9.59％，德股法蘭克福指數則上漲5.13％。

按產業別區分，漲勢更為凌厲，STOXX全球遊戲電競指數、MSCI世界資訊科技指數、MSCI世界非核心消費指數8月漲幅都超過1成，創該月漲幅新高紀錄；而富時金融科技客製化指數、MSCI世界工業指數、STOXX全球健康瘦身指數，漲幅也有5.7～8.5％，同樣改寫8月最佳漲幅。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，全球央行寬鬆措施、疫情出現轉機與勞動市場逐漸改善，帶動資金湧向股市。儘管短期累計不小的漲幅，但是從3大面向觀察，股市尚未出現非理性榮景。

一是本益比，目前美股本益比約20～30倍，遠低於科技泡沫前夕動輒90、100倍情形；二是企業獲利，今年雖受疫情影響，企業獲利蹲低，隨著經濟動能逐漸回復，預期明年將有明顯成長空間；三是利率環境，科技泡沫前，美國聯邦基金利率仍有6.5％，而現在只有0～0.25％，保守型資產無利可圖下，資金勢必轉向風險性資產，尋求更好的回報。

陳世杰強調，若投資人仍擔心短期波動風險，建議採取定期定額方式分批布局，並嚴設停利點，達設定目標時，即停利，但不停扣，避免被輒空手，或在市場波動加大時，還有逢低布局的資金。

(工商 )