基隆主普壇普渡按照古禮辦「金松宴」，擺出三連桌分為葷食桌、素食桌跟西洋食桌，滿足不同好兄弟需求。（陳彩玲攝）

農曆7月15日中元節，是「三界公」中地官大帝的聖誕，俗稱七月半，民間會設壇祭拜地官，普渡孤魂野鬼，減輕往生者的罪惡，普渡盛況更有「北基隆、南虎尾」之稱，全台唯一的基隆主普壇也擺起5連桌祭拜，祈求平安。

基隆除了主普壇外，老大公廟及慶安宮等主要場所也都有普渡儀式，米雕大師謝源張表示，雞籠中元祭由宗親會主辦，代表全基隆市民辦普渡，按照古禮辦「金松宴」，也就是是滿漢全席的精華，「金松」指的是富貴長壽的宴席，擺出三連桌分為葷食桌、素食桌跟西洋食桌，滿足不同好兄弟需求。

文化局指出，「看生」是普度宴中重要的特色擺設又稱 「看牲」或「看笙」，融合雕、編、塑 糊和繪藝的綜合性民俗工藝品，以麵糊 作人頭，用竹條及不透光的色紙紮成，或全身均以麵材製作，內容皆以《封神榜》中的人物為主，希望透過神話故事中的教化意涵，讓好兄弟在觀賞時，能自我勉勵進而悟道成仙。

道長李戊己指出，今年主普壇擺起5連桌，一桌有數十公尺長，特別的是，各姓氏宗親會齊聚在主普壇舉行大拜拜，他特別提醒用水果當祭品要注意，番茄和芭樂絕對不能祭拜，因古時候流傳這兩樣水果吃下肚，排出體外會直接落在地上生根，人們認為不潔，但想表達最高敬意，可以使用當季水果，只是要特別注意，不能拜雙數。

(中時 )