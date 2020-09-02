國防部又爆發爆發將官重大貪瀆案。國防部軍備局生產製造中心主任朱建群少將在擔任202兵工廠長期間，擔任督導雲豹甲車自動滅火系統研發自製案，竟要求下屬貍貓換太子以自製品取代外購品，交付35套系統假紀錄，省下預算4000餘萬，藉此詐領獎金3000餘萬，經下屬檢舉，新北地檢署長期偵辦後，今(2日)將朱建群等4名軍士官依貪汙罪嫌起訴。

依「國軍生產及服務作業基金」規定，只要年度決算有賸餘，國軍便會發放營運績效獎金給全廠軍職人員、約聘僱人員。朱建群少將在擔任軍備局202廠廠長期間，得知自己單位年度經費剩餘狀況不佳，擔心影響獎金發放，竟然在自己負責督導的自製「甲車自動滅火系統」上動歪腦筋。

朱建群在2015年擔任202廠長時，發現當年度預估賸餘不足，無法達到發放獎金給該廠所有軍職人員的額度，朱將主意打到根本還未研發完成的自製「甲車自動滅火系統」。

由於自製產品成本較低，朱建群指示王允成、帥士炘、林啟勝3名下屬製作不實單據，然後將35套「套甲車自動滅火系統」納入當年度餘絀預估，增列了1719萬餘元剩餘，以自製品名義將滅火系統交付給209廠，但實際上是向外購買，以此方式增加4000多萬賸餘，軍方誤以為202廠營運績效佳，共核發2788萬給該廠軍職人員作為獎金；當年度朱建群共拿到11萬、王、帥、林則分別拿到9萬、7萬、4萬獎金。

朱建群被逮後仍不願承認自己所作所為，但另3人皆坦承犯行，並繳回所有不法所得；新北地檢署認為4名軍官涉嫌利用職務上詐取財物罪，依照貪汙治罪條例起訴。

國防部表示，新北地檢署檢察官起訴第二〇二廠前廠長朱少將等4人，於104年間涉嫌虛增年度營運賸餘，領取績效獎金乙情，本部深表遺憾，已將涉案人員調離現職，並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予大過乙次至記過乙次不等之處分。

國防部強調，秉毋枉毋縱態度，全力配合檢調調查，協助釐清案情。對於朱少將等人所涉違法情事，將深切檢討，加強內部稽核，並援為案例宣教，要求官兵謹守法紀，建立崇法務實觀念，落實依法行政，避免類案再生。

(中時新聞網)