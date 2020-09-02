頒獎活動由衛生局長曾梓展（右）接受疾管署長周志浩（左）親自表揚，獲頒獎座及3萬元等值禮券。曾梓展表示，能獲防疫業務考評六都第一名，除感謝中央對中市府肯定外，也要感謝台中市醫療機構醫護防疫團隊的努力。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

衛生福利部疾病管制署二日於高雄市國賓飯店舉辦「109年全國防疫業務聯繫會議」，會中頒發去年防疫業務綜合考評績優縣市。台中市政府衛生局積極推動各項傳染病防疫工作且績效卓越，滿分200分獲199分，榮獲六都組第一名。疾管署另頒發COVID-19貢獻獎—疫調辛勞獎，肯定衛生局對新冠肺炎疫情的貢獻及努力。

衛生局長曾梓展表示，中市配合中央推動各項防疫政策，108年防疫業務綜合考評項目包含各項急性傳染病（登革熱、腸病毒、腸道傳染病和流感等）、及結核病防治、愛滋病防治、感染管制、新興傳染病及各項預防接種業務，滿分200分台中市獲199分，榮獲六都第一名，成績相當亮眼。

他說，新冠肺炎疫情調查是疫情可否掌握的關鍵，例如敦睦艦隊案，因同仁細心疫調主動發現個案有國外旅遊史，即早召回接觸者進行採檢及隔離，阻斷社區可能的感染風險。

衛生局指出，台中市去年很早啟動進行登革熱防治，包括3月份召開登革熱防治跨局處會議，5月份公告台中市登革熱防疫措施，並以阻絕境外、社區防疫、醫療整合及防疫教育四大重點策略，推動全市登革熱防治，提高民眾對登革熱的認知跟警覺性。

去年70個確診個案中，有75％的個案發病到就醫的隱藏期平均小於3天，減少疫情在社區擴散的風險，因此在衛福部考評項目得到滿分好成績。

衛生局說明，台中市除持續提升結核病個案管理照護品質，並加強在接觸者中主動發現病人，減少結核病繼續傳播外，去年更擴大執行結核病高風險族群潛伏結核感染篩檢，讓糖尿病控制不佳的個案與洗腎患者，藉由早期潛伏結核感染篩檢發現個案，並鼓勵篩檢陽性個案加入潛伏結核治療，結核病發生率較前年下降12％。

此外，台中市和平區結核病發生率遠低於全國山地原鄉發生率，積極配合中央推行消弭原鄉健康不平等計畫，去年於山地巡檢主動發現2例個案，在山地原？結核病防治也有亮眼表現。

(中時 )