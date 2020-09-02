台股在漲多之後，預期第三季震盪幅度將加大，指數衝高後修正可能性大增，主要在於兩大變數：一、新一波華為禁運令在9/15以後台積電、聯發科等都不能再出貨給華為，大陸是否報復需進一步觀察；二、目前川普民調落後，是否以激化中美貿易戰為議題，亦是第三季股市最大的變數。

不過，投信法人分析，整體而言，抗病毒藥物臨床結果偏向正面，疫苗也露出曙光，使股市對疫情驚恐不再，轉為熱錢追逐收益，推升股市比預期強勁，另外各國央行相繼推行QE，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008～2009年，持續有利風險性資產表現，預期台股在第四季至明年第一季仍有高點可期，可利用第三季的回檔修正逢低布局。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，市場擔憂半導體庫存升高，但評估為短期庫存調整現象，預估5G趨勢仍不變，新產品、新規格科技產品仍將在年底到明年第一季陸續上市，半導體庫存調整僅為短期現象，科技股仍將是未來台股上攻的領頭羊。

就短線分析，預期第三季股市將面臨更大震盪，急漲之後，科技股建議著重停利與輪動，第三季部分傳產股可能成為短期科技股獲利了結之後的資金避風港；但長線而言，科技股成長趨勢確立，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈及高股息殖利率個股等。

此外，國際車市先後復甦，車用半導體庫存在第二季之後陸續下降，因此下半年亦看好汽車及車電供應鏈。

(工商 )