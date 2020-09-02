三年前從SEIKO集團成為獨立品牌的Grand Seiko，今年逢一甲子見證年，儘管全球疫情衝擊，但品牌不僅在巴黎凡登廣場開出全球最大、歐洲首家Grand Seiko旗艦店，且於盛岡SEIKO工業公司由隈研吾操盤設計全新開出「時計工坊」，並於9月在台北101開出台灣首家Grand Seiko旗艦店。

Grand Seiko自1960年發展至今，始終是以成就「理想的腕錶」作為推動設計師與製錶師的動力，自2010年起，Grand Seiko正式啟動全球化佈局，憑藉著全球少數可自廠自製的先進錶廠，在鐘錶界贏得高度評價，並在2017年成為獨立品牌，今年邁入60周年，從法國巴黎旗艦店、全新高級時計工坊、到東京銀座和光百貨Grand Seiko旗艦店、台北101旗艦店等登場，皆宣示品牌邁向全新篇章。

Seiko Watch集團CEO兼董事長服部真二表示，今年2020年適逢Grand Seiko問世60周年，對集團來說是相當特別的一年。「60」數字在鐘錶產業有著重大意義，它不僅是時間的基本數字，對日本人來說也是「還曆」之年，代表著經歷完整的傳統天干地支週期後再次回到起點，對Grand Seiko而言，無疑是重要啟動時刻。

今年60周年全新代表作，以鉑金材質錶殼打造出Grand Seiko第一只珠寶腕錶，完美呈現品牌多元面向；腕錶搭載品牌獨有的Spring Drive 八日鍊9R01機芯，是由信州腕錶工房的Micro ArtistStudio高級製錶師團隊一手打造，精準度高，藍寶石水晶背蓋，可見富士山輪廓，閃亮面盤則讓它成為Grand Seiko史上最珍貴的作品之一，全球限量發行10只，台灣限量一只已有買主預訂。

瑞士鐘表工業聯合會（FH）上周甫公告七月全球出口額與出口量，其中歐美出口額衰退大幅收斂，美國幾近與去年同期持平，而歐洲部分像是英國逆勢增長2.5％、德國小幅衰退1.1％，中國大陸則連續二個月佔上位、報復性成長59.1％；而香港前七月仍是腰斬狀況，日、韓疫情嚴峻，衰幅都在34-38％不等，相對疫情控制中的台灣，前七月衰退17.6％，排名往前進二名，據業者指出，儘管國際觀光客不能來的消費缺口仍大，但台商回流與留在島內高消費，成為支撐精品腕表珠寶的最大成長動能，像是台北101在七月腕表成長1.5倍、八月亦有近倍數成長。

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