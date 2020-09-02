台灣IC設計大廠聯發科今年先是受到美國加緊華為禁令，預料美國供應商無法在出貨含有美國半導體技術的產品與服務給華為，股價一路攀升，但在美國8月再度宣布，無論採購、中介商都不能出貨給華為，聯發科轉單效應題材瞬間被抽走，整個8月股價大跌20%。最新消息指出，聯發科在2021年5奈米製程、要給華為海思半導體的晶片設計方案，恐怕要暫停開發。

聯發科7月底法說會預期，今年第三季後，包括5G晶片、電視晶片、遊戲機及ASIC等產品線出貨表現強勁，加上開始供應非大陸客戶的5G智慧機晶片，看好5G效應下，動能將持續到年底。執行長蔡力行當時指出，近期將使用台積電6奈米製程，豐富產品價格帶，預計未來推出的旗艦級處理器，可望委由台積電5奈米製程。

但聯發科要與大客戶華為繼續維持業務往來恐怕有難度，據科技新報報導，原本預計要提供給華為Mate 系列旗艦型智慧機使用的5奈米製程處理器，外界推測是天璣 2000 系列，能供貨給華為的機率渺茫，由與該晶片解決方案的可戶目前只有華為，預料目前5奈米製程的開發將會暫停。

聯發科則是對此消息表示，目前該公司在全球5G市場握有優勢，未來將繼續推出產品完整產品帶，對於市場的傳聞不予置評。

產業人士透露，目前聯發科仍著重在7奈米製程，預計5奈米製程產品要到2022年才會放量，由於先前先替華為提供5奈米產品，才會特別拉一條生產線給華為，但在美國禁令加緊下，預料將暫停開發。

目前OPPO、VIVO、小米的旗艦級智慧機仍採用高通的Snapdragon處理器，但預料高通新一代的Snapdragon 875定價將會相當昂貴，相較之下聯發科的產品極具價格優勢，加上聯發科開闢多元客戶，是仍在整體市場提升市占率仍待觀察。

(中時新聞網)