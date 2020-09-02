台北市交通警察大隊2日表示，本月6日星期日清晨5時至中午12時，中華民國路跑協會將在國道1號五股至汐止北上高架段，舉辦「2020 臉部平權運動 台北國道馬拉松」，預估參加人數將有1萬2000人參加，出發地點為淡水河6號疏散門，為維護往來人車安全，宣布相關的管制措施。

警方指出，活動當日2時至12時，封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流，將疏導改道行駛國道1號平面路段。

活動4時至12時，機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛，請駕駛人注意減速慢行。

警方表示，為維護交通秩序與活動安全，請用路人於活動期間，行經會場周邊環河北路2段及敦煌路口時，減速慢行並遵守執勤員警及義交人員指揮。另活動期間將加強取締會場周邊違規停車，參加活動的民眾請多利用大眾運輸工具，共同維護交通秩序與順暢。

(中時 )