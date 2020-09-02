新版護照出來；總統府副秘書長李俊俋在臉書放上網有創意新版護照的照片表示，護照的秘密就是「票多的大，票少的小」；「中華民國」613萬票、「TAIWAN」817萬票。

李俊俋說，新版護照出來了，當然不是大家都滿意，但台灣是一個多元社會，本就存在不同的聲音，重要的是這次改版有沒有更容易識別，避免國外人士產生China的誤解。

他說，而這次護照改版調整了英文國名「REPUBLIC OF CHINA」的呈現方式，並且更凸顯「TAIWAN PASSPORT」的做法，都有助於提升識別、降低國外人士的誤會，讓「台灣」能走向國際，也讓世界看見「TAIWAN」。

此外，台灣制憲基金會董事長辜寬敏則表示，肯定外交部積極順應民意，進行護照改革，在國家正常化的道路上向前一步。然而，護照改制只是治本，台灣根本的問題在於現行憲法不合時宜。

台灣制憲基金會執行長林宜正提到，政府改制護照的努力值得嘉許，但是未解決國家定位之問題。護照雖然將「REPUBLIC OF CHINA」縮小放入國徽外圍，現行憲法仍解讀為台灣島上的共同體為「中華民國自由地區的台灣人」。唯有制定新憲法，才能適應台灣主體之發展脈絡，讓人民的憲政生活與憲法規定相符。

(中時 )