許君豪目前在四川成都執業。(取自中新網)

昔日偶像團體「可米小子」成員許君豪，2003年因為彩排受傷，決定退出演藝圈，並靠著苦讀考上了四川大學華西口腔醫學院。事隔17年，現年41歲的許君豪日前接受陸媒訪問，更首度坦白轉職心聲：「當時沒人相信我會成為一名專業的牙醫。」

許君豪當年因傷退出演藝圈，並在父親建議下，苦讀１年考上四川大學華西口腔醫學院。據中新網報導，許君豪在就讀大學的那7年內，絕口不提以往經歷，一心只想完成學業。

最終許君豪2011年畢業後，再赴德國深造攻讀口腔碩士，2015年順利考取大陸執業醫師資格，並選擇在四川成都執業。回首這一路走來，他神情凝重地說：「當時沒人相信我會成為一名專業的牙醫。」

許君豪計畫在當地開設第二家牙醫診所。(取自中新網)

雖然他的創業路不是一帆風順，曾有很長的一段時間病患數量都沒增加，但歷經5年的努力與改進，許君豪的診所已在當地有不錯口碑。他更透露父母曾由台北來大陸參觀他的診所，肯定他當年選擇是對的，「我也常跟爸媽講，我並沒有離開家鄉，其實就是從一個家回到另一個家的感覺。」

不少大陸網友則是大讚許君豪是真學霸，紛紛留言「這麼輕鬆就考上四川大學口腔醫學系，這可是比清華大學錄取分數都高的學校啊」、「華西口腔，口腔科的清華」、「以前當偶像，長大當學霸，這人生是開掛吧」、「現實版凌霄」。

(中時新聞網)