亞洲經濟逐步回升，最大指標大陸尤其明顯，7月中國財新製造業PMI創9年半新高達52.8，遠優於市場預期。財新指出，大陸製造業產出已連續5個月處於擴張區間，許多企業表示，市場已經從疫情中逐漸恢復，但海外疫情仍嚴峻，新出口訂單指數仍處於衰退區間。房地產方面，觀察過去中央放水時期，總體房價跟隨上漲成同向變動，在資金寬鬆的政策背景下有助於提振房價。而股市與JACI房地產利差報酬走勢同向，股市反應未來獲利，也將提振高收債價格。

台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良指出，印尼央行降息1碼至4％，為2016年來最低水平，印尼央行及財政部達成協議，宣布400億美元的赤字融資計畫，允許央行直接購買政府債券，合計將購買270億美元，並放棄所有利息支付，堪稱史上最寬鬆。

近期歐美疫情嚴峻，亞洲二波疫情也有逐漸升溫的態勢，但各國政府不敢大意，央行持續放水、財政部亦持續推出政策支撐經濟，對下半年亞洲高收益債市場看法維持正面，市場情緒仍藉由各國中央政策做多而提升。

操作上，建議投資人在波動放大下，可採取分批布局亞債的方式，分散風險。

(工商 )