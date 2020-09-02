雖然印度確診人數突破280萬人，但隨著全球防疫經驗累積、疫苗消息陸續傳出，市場焦點放在解封後的經濟復甦，對疫情的關注程度持續淡化，股市也水漲船高。在農村經濟方面，受惠播種期降雨分布優於預期，印度夏季作物的種植進度比去年快14％，再加上政府積極推出保障收購與配給等補貼，農業就業活動與消費需求強勁。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，就基本面來看，印度確實逐步好轉，從實體經濟來看，印度鐵路運量與去年同期相比成長率轉為正成長，印度全國用電量與去年同期相比成長率也轉為正成長，顯示基礎建設投資擴大。

黃俊晏表示，印度企業財報表現亮眼，高達64％的公司優於市場預期，實際公布EPS比市場預估平均高出13％，皆創新高紀錄；另外，印度亦是外資近期最為看好的新興市場，最近一個月外資買超印度股市近30億美元，今年以來外資流入金額翻正為淨流入23億美元，皆居新興市場第一，加上印度股市距離今年高點仍有約10％，較創新高的美股、陸股及其他漲多的新興市場位階相對偏低，後市補漲空間看俏。

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