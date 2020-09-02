淡水區上百戶住戶申請裝設水表好幾個月都沒下文，至今無水可用，住戶憤而向新北市議員鄭宇恩陳情，自來水公司回應，因為施工成本過高，招標5次都無廠商投標，將於本月第6次招標，並提高單件施作經費增加投標誘因。

住戶指出，他居住於淡金路三段一處中古屋今年5月交屋才發現沒裝水表，原屋主及仲介雖允諾會負責所有的工程費用，但申請數月仍沒下文，目前一家三口現在還是只能擠在舊家，因此憤而向市議員投訴。

台灣自來水公司第一區管理處長李慶興表示，據自來水公司統計，目前共有37件申請新設水表案，除此之外在地還有許多新市鎮建案，都因無法施工而無法通水。

李慶興表示，今年6月與原包商合約期滿，但隨著地方政府加強取締施工時間，施工時間只能從早上9點施工至下午4點，施工天數拉長、成本變高，廠商不願意承接，至今招標5次皆流標，9月中將第6次公告招標，並增加出車津貼，預估可吸引廠商投標，盡快施作申裝水表工程。

(中時 )