留奥女鋼琴家周美君將結合留美女高音張琳琳，交織成一場沉浸式音樂劇場，由文化部、國立臺東生活美學館主辦、一凡心識內樂團執行的沉浸式環境聚場主題創作「樂動的城市」系列音樂會，9月5、6日下午3至4時半，將在花蓮文化創意產業園區19號聚場演出，自由進場聆賞，喜愛音樂人士可別錯過。

5日首場音樂會，為美國留學歸國女高音張琳琳所創作的互動式美聲劇，主題為「你來｜寄給未來回憶的繪葉書」。取材已故花蓮音樂教育家郭子究的生涯，向其永恆的音樂奉獻旅程致敬，演出將以詩歌樂敘事的沉浸式音樂劇場型態展現。

6日第二場則由周美君創作的音樂「聚」，主題為「我在｜等一個人的音樂廳」。從「你來｜我在」的概念，延伸至「回到你來的地方，那裡我一直都在」，陪伴每個「心」旅人的日常，收錄從一天的甦醒，到深夜醒覺的內在自我探詢對話，演出將以琴人對話的隱喻式內在劇場型態展現。

東華公共事務研究學會理事長田俊雄說，聲樂家張琳琳和鋼琴家周美君，早在2006年國立中興大學公演相當轟動，坐無虛席，高音美聲和精湛琴藝詮釋淋漓盡致，深受學界與音樂人士感動。這次來到花蓮文創園區公演，透過詩歌樂敘事的音樂會呈現飽滿的生命張力，更加難能可貴。

「一凡心識內樂團」是由奧地利留學歸國鋼琴家周美君所創立，推廣敘述式鋼琴合作音樂表演與內在意識覺醒經驗的創發，同時關注「陪伴」的議題，倡導陪伴「本質」的探索，希望提供體驗聆賞的精神層面，幫助每人成為自己生命的指揮家。「成為單一平凡，傾聽心的聲音，就能發現意識內部，其實是個編制龐大的交響樂團。」

臺東生活美學館長李吉崇表示，這場音樂聚是「藝」分鐘休止符的聆賞經驗，是讓生命臨停在可以找到自己的地方。用音樂，陪伴自己，也傳遞寧靜的芬芳，給每個需要滋養的靈魂。讓我們一起在「很近」的空間，找到「恆久遠」的感覺，讓彼此的孤獨更有溫度，歡迎屆時進場聆賞感受。

(中時 )