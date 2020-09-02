行政院今公布新版中華民國護照封面，放大英文TAIWAN字樣，並把英文全名REPUBLIC OF CHINA縮小，加註在國徽外圈，新版護照明年1月起換發。對此，網紅四叉貓在臉書上表示，民進黨政府這次做出的改動可以說是滿足了各方面的支持者，但四叉貓卻說他「不開心」。

四叉貓指出，這次民進黨政府對護照的改動為了滿足各個群體的需求，各方的需求都放一點在上面，雖然看起來普遍都不滿意，但大致上還可以接受；首先是拿掉大大的CHINA卻又好像不太算拿掉，改成小字，數量又變多；而TAIWAN變大讓很多人表示開心，且國徽也還在，讓兩方人都保有底線，儘管這件事還是會吵一陣子。

但是四叉貓不太開心，他表示因為今年初護照快要過期了，他要前往香港時才剛換護照，所以可能有一段時間不能去換發新版護照，讓他覺得相當可惜。

四叉貓的說法讓網友笑了，表示「一般人現在也用不到護照了，卡疫情」、「疫情過了要再來去日本」、「我已經放棄這輩子去香港的念頭了」、「護照裡面中華民國跟台灣的比例大概是4.3:5.7，跟台灣藍綠支持者比例一樣，哈哈」。

(中時新聞網)