美國剛公佈的年度《中國軍力報告》與往年有極明顯不同，今年罕見地在報告中提出中國大陸有「略超過200枚」現役核彈頭，並預測大陸將在10年內將這個數字「至少擴大一倍」，此項訊息發出後引起國際上高度關注。大陸知名媒體網紅胡錫進對此評論稱，這是刻意低估大陸核彈頭的保有量，除了用以削弱大陸核威懾之外，還想以此用作未來與美俄同步核裁軍的基數，壓低大陸核武發展空間。

《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，美方低估大陸核彈頭保有量時用了一個「現役」的限定詞，似乎就可以往少了說。但是公眾一般區分不了現役和非現役核彈頭之間是怎麼回事。一般來說，美俄核武庫巨大，會有一些核彈頭處於非現役狀態。核彈頭數量越少的國家，非現役率越低，會讓絕大部分核彈頭處於現役狀態，如果形勢緊張，即使有非現役核彈頭，也會重新轉為現役。

胡錫進指出，國際上對大陸核彈頭數量估計在上世紀80年代就是200枚以上，但中方從未做過核實。至於大陸多久可以將核彈頭的件數擴大一倍，10年顯然不是它的最短時間，這取決於美國在多大程度上威脅中國大陸的安全，換句話說，取決於中國加強核力量的緊迫性。

胡錫進認為，這份新的《中國軍力報告》有意低估大陸的核彈頭保有量，同時強調中國擴大核武庫的戰略意向，目的之一是削弱大陸核威懾，尤其是削弱當前大陸核力量形塑美國對華態度的能力；二是把國際社會對大陸核力量的基礎性認識鎖定在「略多於200枚」，用它作為未來施壓大陸與美俄同步核裁軍的基數，壓縮大陸發展核力量的空間。

他最後指出，美國防部《中國軍力報告》歷來宣揚中國大陸軍事威脅，這一次也不例外。不過新《中國軍力報告》暗藏一個壓制大陸核威懾的圖謀，中方一定要看穿這一點。

(中時新聞網)